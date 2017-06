'Of ik zo goed ben als tijdens de Giro? Nee'

Jos van EmdenTijdens de openingstijdrit van de Tour de France morgen in Düsseldorf zijn vele Nederlandse ogen gericht op Jos van Emden. De Schiedammer won vorige maand de afsluitende tijdrit in de Giro. Als hij dit kunstje morgen herhaalt, heeft Nederland voor het eerst sinds 1989 weer een geletruidrager. Maar Van Emden betwijfelt of dit zomaar even gaat lukken.