Ook Van Emden stapt af

Balende Spekenbrink trots op Sunweb-ploeg: 'Plan bijna tot in perfectie uitgevoerd'

18:34 Een paar minuten dacht Warren Barguil dat hij de loodzware negende etappe in de Tour had gewonnen. De Franse klimmer van Sunweb stak op de finish in Chambéry juichend zijn hand omhoog en stapte overmand door emoties van zijn fiets. De huilende Barguil hoorde even later echter dat niet hij, maar Rigoberto Urán zijn wiel als eerste over de streep had geduwd.