Ootmarsum juicht voor Kittel, dankzij zijn vriendin Tess

Voor Marcel Kittel is de Tour de France van 2017 één grote droom. De Duitse sprinter heeft al vijf etappes gewonnen. Zijn vriendin Tess von Piekartz verbleef de afgelopen dagen bij haar ouders in Ootmarsum.

Door Ron Hemmink

De camera's van de fotografen en tv-stations wisten de blondine deze Tour snel te vinden. Als Kittel in de eerste dagen over de finish kwam, richtten de lenzen zich al snel op zijn vriendin. Na de etappe naar Luik keerde ze terug naar haar ouderlijk huis in Ootmarsum. ,,Daar heb ik mijn kamertje nog. Over ruim een week ga ik terug naar Zwitserland.''

Daar is ze actief als volleybalster van Sm'Aesch Pfeffingen. Maar eerst reist ze tussendoor naar Frankrijk, om haar vriend nog even te zien. ,,Zondag ga ik die kant op, dan kan ik maandag op de rustdag bij hem zijn."

Het succes van de Duitser, die behalve winnaar van vijf etappes ook de drager van de groene trui is, is in Ootmarsum niet onopgemerkt gebleven. ,,Ik merk dat de Tour hier heel erg leeft, ik word regelmatig op Marcels prestaties aangesproken. Ik ga in Ootmarsum elke dag naar de sportschool en dan is er altijd wel iemand die zegt: wat heeft Marcel het goed gedaan! Hij is nu ook een beetje van ons Nederlanders, haha!"

Quote Ik wist dat hij sterk zou zijn in de Tour. Maar vijf ritzeges? Dat is super voor hem, daar droom je van. Tess von Piekartz, partner van Marcel Kittel

Als de persoon die het dichtst bij de topsprinter staat, weet Von Piekartz precies hoe het met de vorm staat van Kittel. En daarmee zat het nog voor de Tour begon al goed. ,,Ik wist dat hij sterk zou zijn. Maar vijf ritzeges? Als je dat voor aanvang van de Tour de France had gezegd, dan had iedereen je uitgelachen. Dit is super voor hem, daar droom je van. Wie ik van tevoren als zijn grootste concurrenten in de sprints zag? Arnaud Démare en André Greipel.'' De Fransman won één rit. ,,Maar van Greipel had ik meer verwacht.''

Verstand van wielrennen

Dat ze kijk heeft op het wielrennen, blijkt uit haar prestaties in de Prominententour. In de subleague met 16 bekende Tukkers staat ze na de Touretappe van zaterdag naar Rodez stevig op de derde plek, met uitzicht op plaats twee of zelfs de overwinning. Ze heeft bovendien succesvol gewisseld: twee van de drie nieuwelingen in haar formatie zijn Fabio Aru en Romain Bardet, de nummers twee en drie van het algemeen klassement.