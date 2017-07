Ophef bij Sky: journalist uitgescholden en weggestuurd

'Redelijk frisse' Groenewegen knokt voor laatste twee kansen

16:51 In twee ritten liggen er deze Tour de France nog kansen voor Dylan Groenewegen, de sprinter van LottoNL-Jumbo. Morgen is er een lastige start maar een vlakke finale en er is natuurlijk de slotetappe op de Champs-Elysées, traditiegetrouw een sprintersbal. Hij heeft vertrouwen.