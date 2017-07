Overstekende hond brengt Degand ten val op rustdag

Boonen verdedigt Aru na aanval: De Tour is geen kleu­ter­wed­strijd

12:32 Fabio Aru had alle recht om te demarreren in de zware bergetappe van gisteren op het moment dat geletruidrager Chris Froome zijn hand in de lucht stak om naar de ploegleider te vragen. Dat schrijft voormalig topwielrenner Tom Boonen vandaag in zijn column in de Belgische krant Het Laatste Nieuws.