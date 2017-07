Peloton maakt zich op voor loodzware koninginnenrit

Ritwinnaar Calmejane: Heb nog nooit zo afgezien

8 juli Bij zijn debuut in de Tour de France boekte Lilian Calmejane in Station des Rousses meteen een ritzege. ,,Dit is enorm, hier kun je alleen maar van dromen'', zei de 24-jarige Fransman van Direct Energie, het afgelopen najaar al winnaar van een rit bij zijn eerste optreden in de Ronde van Spanje.