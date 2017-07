Ploegleider Visbeek trots op glansprestaties Sunweb

,,En natuurlijk is er trots. Er is veel gelijkenis met de Giro d'Italia'', vond de Noord-Hollander, die in mei ook betrokken was bij de eindzege daar van Tom Dumoulin. ,,Toen kregen we bepaald geen cadeautjes in de race, en dat gold ook voor de voorbije drie weken. Onze lead-out trein in de massasprints liep bijvoorbeeld voor geen meter. Dat koppel ik niet gelijk aan de uitslagen van Michael Matthews, maar meer aan het feit dat er van ons doel - hem te kunnen laten sprinten - niets terechtkwam. Dat was heel erg frustrerend, zeker in de wetenschap dat we een trein hebben met een zekere reputatie op dit terrein.''