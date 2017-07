Ploegleider Visbeek: Was even bang dat Barguil de bocht uitvloog

,,Warren heeft er zo hard voor gewerkt. Het is een droom die uitkomt, voor hem en voor de ploeg'', aldus Visbeek. Barguil, zondag al dichtbij dagsucces, was de slimste in een sprint van vier voor Nairo Quintana en Alberto Contador. Visbeek: ,,Die laatste bocht hadden we goed doorgenomen. Je moest hem als eerste of tweede aansnijden. Hij nam hem buitenom, ik was nog even bang dat hij uit de bocht zou vliegen, maar hij deed het perfect.''



Visbeek besefte hoe speciaal de zege voor Barguil was. ,,Op de Franse nationale feestdag ook nog. En zijn familie en vriendin waren er vandaag. Hij verdient het ook echt. In vlakke etappes rijdt hij voor Michael Matthews door de wind heen. Dat hoort bij onze ploeg.''



De Fransman zelf kon uiteraard zijn geluk niet op. Vergeten was de teleurstelling van zondag, toen hij aanvankelijk dacht de rit te hebben gewonnen maar de Colombiaan Rigoberto Urán als winnaar werd aangewezen. ,,Ik ben enorm tevreden. Ik had ook superbenen vandaag. Het is heel bijzonder om Contador hier te verslaan. Hij was een idool voor mij.''



Barguil heeft bovendien de bollletjestrui als leider van het bergklassement stevig om de schouders. ,,Hij heeft de concurrentie inmiddels wel aardig ontmoedigd'', meende Visbeek. ,,Goed, op de Izoard zijn volgende week nog veertig punten te verdienen, maar Warren moet gewoon onderweg nog wat puntjes sprokkelen, dan is die trui van hem.''