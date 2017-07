Ploegleider Wanty: Ik heb mijn renners verboden te ontsnappen vandaag

,,Vroeger was dat anders. Toen Jean-Paul van Poppel in 1988 vier etappes in de Tour won, moesten wij van het begin tot het einde op kop rijden. We kregen van niemand hulp. En nu helpt bijna iedereen. En waarom? Ik weet het niet. Sommigen spelen geen rol in de sprint en toch hebben die teams ook veel op kop gereden.''



Van der Schueren vervolgt: ,,Het is zo simpel. Quick-Step en FDJ hebben de beste sprinters. Als je die teams dan meehelpt en er zo voor zorgt dat zij de laatste 10 kilometer met een volledige ploeg ingaan... Eén plus één is twee. Ik vind het niet zo slim, maar wie ben ik?''