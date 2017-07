Pootjebaaien bij de krokodillen

Maar Dylan Groenewegen ging gewoon.



Driehonderd meter: het lijkt zo dichtbij, maar voor de sprinters is het een eeuwigheid. Het is als verspringen voor Usain Bolt of korfballen voor Stephen Curry: het lijkt er wel op, maar het is het net niet. Het is vijf seconden te lang op kop in de wind. Het is een cadeautje aan de renners in je wiel. Op driehonderd meter voor de streep aangaan met een pelotonnetje topsprinters in je wiel is als pootjebaaien in een zwembad vol krokodillen: een kansloze missie.



Maar hij haalde het. Allemachtig, hij haalde het. En hoe. Alleen Greipel kwam nog tot zijn achterwiel, de rest kon alleen maar naar de schroeiplekken op het asfalt kijken.



Groenewegen is pas 24 jaar oud. Hij komt eigenlijk pas net kijken. Maar toch lag er dit jaar al heel veel druk op zijn schouders. Van zijn ploeg, van het Nederlandse publiek, maar vooral van hemzelf. Hij is niet bezig met winnen over drie of vier jaar, hij wil het nu. In kleine wedstrijden, in grote wedstrijden. Of het nu de Ronde van Koekwauzerveen is of de laatste rit van de Tour de France: hij moet en hij zal.