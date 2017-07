'Redelijk frisse' Groenewegen knokt voor laatste twee kansen

,,Ik heb nog wel redelijke benen, ben nog redelijk fris en hoop dat er morgen al een kans komt'', zei Groenewegen bij de NOS. ,,Ik weet zeker dat ze hard beginnen bergop. Dan is het even kijken of we dat kunnen rechtzetten. Ik wil graag nog eens de strijd met Marcel Kittel aangaan. Hij is beter dan ooit, maar ook hij kan een keer een foutje maken'', hoopt Groenewegen.

Hij weet dat er in Parijs vrijwel zeker een massasprint wacht. ,,Maar ik moet natuurlijk eerst Parijs zien te halen. Ik ben in ieder geval nog niet in de problemen geweest. Misschien komt dat nog, maar ik hoop het niet. ik weet in ieder geval dat ik ten opzichte van vorig jaar meer power over heb voor in de sprint.''