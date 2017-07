Saaie etappe levert nieuwe leider in Tourspel

Bora nog niet klaar met kwestie-Sagan

11:16 Wielerploeg Bora-Hansgrohe, werkgever van de uit de Tour verwijderde Peter Sagan, is nog altijd niet klaar met de kwestie. ,,Zodra we het uitgebreide vonnis hebben gelezen, zullen we met onze advocaten nieuwe juridische stappen overwegen'', zei de Duitse teammanager Ralph Denk.