Sagan uit Tour gezet na incident met Cavendish

Sagan gaf de Brit een stoot met zijn elleboog, waarna de dertigvoudig etappewinnaar op hoge snelheid in de dranghekken reed en over de kop vloog. Hij moest met een schouderblessure naar het ziekenhuis. Aanvankelijk was de straf milder en kreeg Sagan een tijdstraf van 30 seconden. Vanuit Dimension Data, de ploeg van Cavendish, kwam echter een protest, waarna de jury de televisiebeelden nog eens goed ging bekijken. De jury concludeerde dat Sagan, die gisteren nog de derde etappe had gewonnen, een 'gevaarlijke en onreglementaire manoeuvre' had gemaakt die de crash van Cavendish veroorzaakte.

Cavendish begreep niets van de actie van de tweevoudig wereldkampioen. ,,Ik kan normaal goed opschieten met Peter, maar hier snap ik niks van'', zei de gehavende Brit, die na afloop kort sprak met de pers. ,,Dat hij wat van zijn lijn afwijkt, daar zou ik nog mee kunnen leven, maar met die elleboog is hij te ver gegaan."



Sagan was na afloop wel meteen naar de bus van de ploeg van Cavendish gereden. Hij wist toen nog niets over zijn straf. ,,Ik heb mijn excuses aan Mark aangeboden. Zo'n valpartij is toch niet niets'', zei Sagan tegen verslaggevers. Hij gaf kort zijn versie van het incident: ,,Hij kwam van rechts, toen ik naar het wiel van Kristoff of Démare wou springen. Mark kwam er heel snel tussen, ik had niet genoeg tijd meer om naar links te sturen. Ik ging daarom in de verdediging."



De rit werd gewonnen door Arnaud Demare. Lees hier alles over de Tour de France: verslagen, reacties, video's en foto's!