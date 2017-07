Simpson in cijfers: Nummer 49 had een bijzondere link met het ongeluksgetal

Tom Simpson overleed vandaag precies vijftig jaar geleden . Op de Mont Ventoux werd een combinatie van doping en extreme hitte hem fataal. In zeven cijfers blikken we terug op het leven van Britse wielerlegende.

Door Reemt Borcherts

1

Wie was de eerste Britse drager van de gele trui in de Tour? Het zou zomaar een vraag kunnen zijn in het bekende BBC-programma 'A Question of Sports'. Het antwoord laat zich natuurlijk raden, deze eer was weggelegd voor Simpson. In de twaalfde etappe van de Tour van 1962 veroverde Simpson de leiderstrui, die hij overigens een rit later alweer kwijt was. Vervolgens duurde het 32 jaar voordat Simpson een opvolger kreeg, toen Chris Boardman in 1994 de proloog won.

2

Volledig scherm Een arts probeert Tom Simpson op de Ventoux te redden. © anp In zijn veel te korte leven kreeg Simpson twee dochters, Jane en Joanne. Joanne was vorige maand nog betrokken bij de organisatie van de Tom Simpson Memorial. Een koers over de Mont Ventoux, die voor de vierde keer werd georganiseerd. Hun moeder Helen Simpson trad na de dood van haar man opnieuw in het huwelijk. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit met Barry Hoban, in 1967 ploeggenoot van Simpson.

13

Het ongeluksgetal is op opvallend veel manieren aan Simpson verbonden. De rit die zijn laatste bleek te zijn, was de dertiende etappe van de Tour van 1967. Deze etappe werd verreden op 13 juli (overigens geen vrijdag, maar een donderdag). En, geloof het of niet, Simpson werd op 1300 meter van de top van de Ventoux onwel.

29

Het aantal lentes dat Simpson bereikte. Nadat hij tijdens de beklimming buiten bewustzijn was geraakt, werd Simpson naar het ziekenhuis in Avignon gebracht. Daar overleed de Brit. Pas ruim twee weken na zijn dood werd in de Engelse media voor het eerst een verband gelegd met het gebruik van verboden middelen.

49

Het rugnummer dat Simpson exact vijftig jaar geleden op zijn rug droeg. Hij maakte deel uit van het tienkoppige landenteam van Groot-Brittannië, waarin ook plek was voor een Australiër. Maar drie renners van deze ploeg haalden de finish in deze Tour die werd gewonnen door de Fransman Roger Pingeon. Overigens werd nummer 49 een jaar later weer gewoon gedragen, door de Belg Herman Van Springel.

65

Simpson won in zijn korte, maar rijke loopbaan olympisch brons, de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo. Maar de allermooiste zege van Simpson is het behalen van het wereldkampioenschap in 1965. Hij troefde medevluchter Rudi Altig af in Noord-Spanje en werd de eerste Britse wielrenner die zich de beste van de wereld mocht noemen.

Volledig scherm De Mont Ventoux met op de voorgrond het monument ter nagedachtenis aan Tom Simpson. ©

68