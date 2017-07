Sinkeldam gelooft niet meer in groen voor Matthews

'Barguil werd slachtoffer van schuin getrokken finishstreep'

13:54 Bij wielerploeg Sunweb is men ervan overtuigd dat Warren Barguil zondag eigenlijk de negende etappe van de Tour de France had moeten winnen. ,,De finishstreep was niet kaarsrecht getrokken. Dat hebben we uit foto's kunnen opmaken en is ook geconstateerd na de finish toen er mensen van onze ploeg zijn wezen kijken."