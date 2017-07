Sky is een soort Noord-Korea

AD-columnist Thijs Zonneveld over de verantwoordelijkheid van Sky en Froome. 'Profsport bestaat bij de gratie van toeschouwers en tv-kijkers. Als je die niet informeert via de media, dan valt het fundament eronder vandaan.'

Groot nieuws. We hebben een blinde geletruidrager in de Tour. Hoe Chris Froome dat precies doet, met al die bochten, weet ik niet. Maar blijkbaar ziet hij geen steek. Anders kan ik niet verklaren waarom hij beweert dat hij Fabio Aru zondag niet zag aanvallen toen hij pech had. Ik heb de beelden nog een paar keer bekeken: Froome kijkt recht tegen Aru's demarrerende billen aan, terwijl hij naar achteren zakt met zijn arm in de lucht.

Of Froome liegt. Dat kan ook. Maar we zullen moeten raden hoe het precies zit. Zondagavond, na de etappe, liep Froome weg uit de persconferentie na de finish. Hij kreeg namelijk een vraag (over het incident met Aru) die hem niet aanstond. Toen zijn baas – David Brailsford – ernaar werd gevraagd, gaf hij een kort antwoord met een veelgebruikt Engels scheldwoord erin. Het begon met met een f en het rijmde op duck.

Gelukkig was er de rustdag. En op de rustdag geeft de geletruidrager altijd een persconferentie, waar alle media uitgebreid de tijd krijgen om vragen te stellen. Leuke, grappige vragen – maar ook de vervelende. Hoe dat zat met dat incident met Aru (gaf hij nu een beuk terug of niet en wat zei hij tegen Aru toen hij weer naast hem reed?). Of ze bij Sky al wisten wat er in dat pakketje voor Wiggins zat. Of Froome in deze Tour misschien ook met een medisch attest rondrijdt.

Er was alleen één probleem.

Er was helemaal geen persconferentie op de rustdag. Het was voor de eerste keer in een miljoenmiljard jaar dat de leider in de Tour niet beschikbaar was voor vragen. Op de vraag waarom er geen persconferentie was, antwoordde een persvoorlichter van Sky: ,,Ik begreep dat er maar drie teams waren die persconferenties hielden.'' Dat was niet waar: zeven ploegen hielden wel een persconferentie. Maar ook al had geen enkele andere ploeg journalisten ontvangen, dan nog had Sky het wel moeten doen. Als grootste, rijkste, sterkste en leidende ploeg in de wedstrijd heb je ook meer verantwoordelijkheid.

Sky en Froome hebben niet alleen een verantwoordelijkheid tegenover de Tour om vragen te beantwoorden, ze hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover de sport en het publiek. Profsport bestaat bij de gratie van toeschouwers en tv-kijkers. Als je die niet informeert via de media, dan valt het fundament eronder vandaan.

Sky voert een soort Noord-Koreaans persbeleid. Ze willen geen lastige vragen en daarom houden ze de deuren dicht. En anders geven ze simpelweg geen antwoord, als de vraag ze niet aanstaat. Ze houden geen persconferentie omdat ze het akkefietje met Aru niet willen laten escaleren – en omdat ze niet willen praten over de slepende integriteitskwestie die het team de afgelopen winter in diskrediet bracht. Als je er iets over wilt weten, dan heb je pech.

Journalisten niet welkom, vragen niet welkom. De boodschap die ervan uitgaat is kort, maar krachtig.

Bekken dicht.

