Splijtzwam bij Team Sky

Na de tweede Pyreneëen-rit met tijdwinst voor Mikel Landa drong zich opnieuw de vraag op of iedereen in de Sky-ploeg nog wel vol voor de eindzege van kopman Chris Froome rijdt.

Door Pim Bijl

Iedereen in een Sky-shirt moet zich kort na de finish op de Allée de Vilotte in Foix verdedigen of heeft in elk geval flink wat uit te leggen. Best vreemd, want eigenlijk heeft de ploeg vandaag een gouden zaak gedaan met Mikel Landa, de Spanjaard die opschuift naar de vijfde plaats en op nog maar 1.09 van leider Fabio Aru staat.

Volledig scherm Landa op kop in de 13de etappe. © REUTERS Maar na de mega-enerverende rit van 101,5 kilometer tussen Saint-Girons en Foix dienen zich prangende vragen op. Twijfels zijn er over of de etappe wel volgens het masterplan van Sky is verlopen. Rijdt Landa inmiddels niet voor eigen hachje in plaats van in dienst van Chris Froome? Servais Knaven, keer op keer: ,,Dit was gepland.”

De ploegleider van Sky zegt in de ochtend te hebben besproken dat Landa in actie zou schieten als mannen als Alberto Contador en Nairo Quintana in de aanval zouden gaan. Dat gebeurt vlak voor de top van de Col de Latrappe. Knaven: ,,Je verwacht niet meteen dat hij met twee minuten voorsprong de finish gaat halen. Het was meer om de ploegen van de concurrenten het vuur aan de schenen te leggen. Dat werkte perfect.’’

Maar waarom reden Michal Kwiatkowski en Froome in de achtergrond dan bij vlagen op kop? Zowel op de laatste klim van de Mur de Péguère als in de afdaling geven ze gas, terwijl Landa ondertussen op kop beukt met een strijdende Contador die vergeefs zijn Tour probeert te redden. ,,Om zelf te kijken of ze voorsprong konden pakken”, pareert Knaven. ,,Uiteindelijk is tijdwinst van Landa bijzaak. Froome is en blijft onze kopman. Op deze manier konden we andere ploegen onder druk zetten. Al zullen we deze situatie misschien niet weer snel uitlokken.”

Haast automatisch gaan de gedachten van wielerkenners terug naar de Tour van 2012. Destijds zette Chris Froome voor het oog van de wereld zijn kopman Bradley Wiggins voor schut. Hij toonde bergop dat hij sterker was. Maar Wiggins moest en zou de Tour winnen voor de Britse miljoenenformatie. Vijf jaar later pakt Landa nu al twee ritten tijd op Froome. Extra saillant door de geruchten over een vertrek van de Spaanse klimmer na dit jaar.

Als er al problemen zijn binnen het team dan spreekt Froome zich er in elk geval niet over uit. De drievoudig Tourwinnaar steekt Landa een aantal veren in zijn achterste. ,,Hij is heel erg sterk en hij staat nu weer kort in het klassement. Dat is een extra kaart die wij kunnen spelen, zeker omdat Astana geen overtal kan creëren. Dit zou een beslissende zet kunnen zijn.”

Even verderop staat Landa de Spaanse radio te woord. ,,Ik zou de Tour graag winnen, maar Froome is en blijft onze kopman. Ik heb de benen, maar niet de strepen.” Erg blij lijkt hij niet met zijn sprong in het klassement, net zo min als dat hij een dag eerder erg gefrustreerd leek over het kwijtraken van de gele trui van Froome. Toen stond Landa op twee meter van een balende Froome alweer vrolijk met zijn vriendin te bellen.

Volledig scherm Team Sky. © AFP

Ondanks alle discussies over de tactiek van Sky trekt het team van de titelverdediger richting de laatste week van een Tour in een luxesituatie met twee man in de top-5. Geletruidrager Aru zal in het Centraal Massief en de Alpen nog vaak geïsoleerd komen te zitten, nu hij ook Jakob Fuglsang kwijt is geraakt. De Italiaan weet dat hij vanaf vandaag ook Landa in de gaten moet houden, terwijl Froome nog altijd op slechts zes seconden volgt en kort daarachter Romain Bardet en Rigoberto Uran. ,,Nu mag ik ook Landa niet meer weg laten rijden”, zegt Aru.