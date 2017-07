Sunweb viert de bolletjestrui en het groen nog niet

Timo Roosen ziet ploeggenoot Roglic ook morgen winnen

20:40 Timo Roosen zag vandaag zijn ploeggenoot Primoz Roglic als winnaar over de streep komen in de zeventiende etappe van de Tour de France. Ook voor morgen tipt Roosen de Sloveen als winnaar. ,,We sturen hem weer mee.''