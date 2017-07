Superieure Kittel sprakeloos na nieuwe etappezege

,,Alles valt in deze Ronde van Frankrijk voor mij op zijn plaats. Fysiek en mentaal ben ik op mijn best. Het gaat werkelijk perfect in alle opzichten. En de Tour is voor mij nog niet voorbij. Voorlopig heb ik al mijn kansen benut. Het kan nu niet meer slechter voor mij. Ik ben supertrots.''

Met vijf zeges in massasprints in één Tour kwam Kittel op gelijke hoogte met Freddy Maertens en Mark Cavendish, zo becijferde Gracenote. De Belg won in de Tours van 1976 en 1981 vijf pelotonsprints. De Brit Cavendish deed dat in 2009, 2010 en 2011. In dat eerste jaar won 'Cav', die al thuis zit met een schouderbreuk, zelfs zes ritten, maar bij eentje daarvan deed hij dat als snelste in een omvangrijke kopgroep. Dat een renner in de eerste elf ritten liefst vijf keer of meer als eerste de finish bereikte, gebeurde voor het laatst in 1909 door de Luxemburger François Faber.