Tankink wil nog wel een jaartje door: Ik ben niet versleten

In de tv-uitzending gaf Tankink aan niet te willen stoppen alleen vanwege zijn leeftijd. ,,Je moet stoppen omdat je versleten bent, of omdat je geen zin meer hebt en je niet meer gemotiveerd bent. Maar ik ben niet versleten, ben wel gemotiveerd en heb altijd zin om te trainen. Dan is oud geen reden om te stoppen," aldus Tankink, bezig aan zijn zeventiende jaar als profrenner. Toen hij begon als professioneel wielrenner zei hij altijd te willen stoppen op zijn dertigste. Inmiddels is hij 38 jaar en zit hij nog met veel plezier op de fiets.