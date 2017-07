Thomas vindt zijn gele trui vooral 'amazing, amazing, amazing'

De gele trui is een mooie comeback na het uitvallen in de Giro d’Italia, de ronde waarin Thomas het eindklassement wilde winnen. ,,Ik heb niet meer naar de Giro gekeken. Daar was ik in mijn beste vorm ooit. In Manchester heb ik laten checken of alles in orde was en daarna ben ik in Monaco gaan trainen om weer in vorm te raken.’’



De tijdrit in Düsseldorf werd grotendeels ontsierd door valpartijen door het natte wegdek. Alejandro Valverde viel uit, net als Ion Izagirre. Ook drie renners van Lotto-Jumbo, Dylan Groenewegen, George Bennett en Primoz Roglic, schoven over de grond. Zij bleven wel in koers.