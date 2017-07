Tourspel: Froome meest gekozen, Groenewegen populaire landgenoot

Niet geheel onverwachts is drievoudig tourwinnaar Chris Froome de renner die het vaakst te vinden is in de lijstjes van de 60.247 deelnemers. Ruim 81 procent kiest de Brit in zijn of haar team voor de komende Ronde van Frankrijk. Alleskunner Peter Sagan volgt op plek twee; 75 procent van de deelnemers heeft de wereldkampioen in de ploeg. Topsprinter Marcel Kittel completeert de top-3 van meest gekozen renners. Hij staat in ruim 72 procent van de teams.