'Treintje' Groenewegen valt uit elkaar in massasprint

Dylan Groenewegen moest donderdag na de zesde Touretappe naar de dopingcontrole en was niet meteen in staat de sprint waarin hij als zesde was geëindigd te beschrijven.

Timo Roosen en Robert Wagner, zijn ploeggenoten van LottoNL-Jumbo die hem het langst bij moeten staan, waren eensluidend. ,,Het liep in het laatste stuk niet volgens plan'', zei Roosen. ,,Het was alsof ik een beetje in de war was'', zei Wagner.

Roosen beschreef de laatste 40 kilometer. ,,Dan moet je al voorin zitten en dat ging goed. Maar het werd in de slotfase weer hectisch. We raakten elkaar kwijt en ik kwam achter Dylan te zitten. Robert ook, maar die kwam nog wel even voor Dylan, tot die het wiel van Kittel koos. Het was niet ideaal, maar we hebben hem in ieder geval lang uit de wind kunnen houden.'' Groenewegen was eerder in Luik vijfde, in Vittel kon hij door een valpartij zich niet in de strijd om de ritzege mengen. Roosen: ,,We moeten het nog een beetje aanscherpen. Het moet een keer goed vallen.''