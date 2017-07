Vallen en altijd weer opstaan

AD-columnist Thijs Zonneveld over de tegenslag van Robert Gesink. 'Het is alsof er ergens op een wolk een wielergod zit die Robert Gesink tegenwerkt, omdat hij hem niet in zijn Tourtoto heeft.'

Er lag een renner op het asfalt. Een lange, in een zwart met geel shirt. Zijn fiets lag naast hem, als een hond naast zijn baasje. De fiets wist het. Wij, tv-kijkers, wisten het. Robert Gesink wist het.

De Tour was over.

Al die uren training. Al die pijn. Al die plannen. Al die dromen. Al die keren dat hij biertjes afsloeg, verjaardagsfeestjes skipte of niet naar de supermarkt om de hoek liep omdat het misschien wel in zijn benen zou slaan – het was voor niets. Nou ja, voor een tweede plek, afgelopen zaterdag. Maar daar was hij niet voor gekomen.

Gesink ging het dit jaar anders doen. Hij zou niet voor het klassement rijden, maar voor ritzeges. Hij wilde zichzelf opnieuw uitvinden – als een andere renner, met andere doelen. Hoe moeilijk dat ook was, en hoeveel twijfels er ook over hem waren, hij deed het wel. Zaterdag bewees hij dat hij in deze Tour een rit kan winnen. Kon winnen. Zou hebben kunnen winnen.

Er kwam iets tussen. Pech. Alweer. Het is alsof hij zijn hele carrière een duiveltje in zijn wiel zit. Wat Gesink ook probeert, hoe hard hij ook rijdt – hij kan hem niet lossen. De lijst met tegenslagen is eindeloos. Hij viel zo vaak op het verkeerde moment, hij brak van alles, hij kreeg hartritmestoornissen, zijn vader overleed bij een tochtje op de mountainbike, zijn vrouw kreeg ernstige complicaties tijdens haar zwangerschap. En nu ligt hij in het ziekenhuis met een gebroken rugwervel. Het is alsof er ergens op een wolk een wielergod zit die Robert Gesink tegenwerkt, omdat hij hem niet in zijn Tourtoto heeft.

Quote Ik twijfel er niet aan dat Gesink ook over deze tegenslag heen komt

Maar hoezeer de tegenslagen de carrière van Gesink ook hebben geteisterd: het is niet het hele verhaal. Integendeel. Hij won dertien (!) koersen, reed vijfmaal top 10 in het eindklassement in een grote ronde en hij was jarenlang de leider van een nieuwe generatie Nederlandse wielrenners. Maar nog meer dan dat is hij de verpersoonlijking geworden van doorzettingsvermogen. Als ik hem was, had ik mijn fiets na zó veel tegenslag al lang en breed in honderdduizend stukjes gezaagd, in sneldrogend cement laten storten en begraven op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan. Maar Gesink heeft telkens weer een manier gevonden om tóch weer op zijn fiets te stappen. Tóch weer te gaan trainen. Tóch weer nieuwe plannen te maken en tóch weer lachend aan de start te staan.

Ik twijfel er niet aan dat Gesink ook over deze tegenslag heen komt. Of het nu in de komende Vuelta is of volgend jaar in de Giro of de Tour: hij rijdt wel weer ergens voorop. Stampend, zwoegend, hijgend, met zijn kin op zijn stuur en zijn tong in zijn voorwiel.

Want het gaat er niet om hoe vaak je valt.

Het gaat erom hoe vaak je opstaat.

Quote Als ik hem was, had ik mijn fiets na zó veel tegenslag al lang en breed in honderdduizend stukjes gezaagd, in sneldrogend cement laten storten en begraven op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan.