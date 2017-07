Valverde de knecht, hm hm

Dit jaar zou het anders zijn. Hij zou zich wegcijferen. Geen verborgen agenda, geen stiekeme hoop op een ritzege, geen schuin oog naar zijn eigen klassement. Nee, maar écht. Alejandro Valverde ging naar de Tour als knecht van Nairo Quintana.

Hm hm.

Of Valverde gewoon voor zichzelf of voor Quintana reed, zullen we nooit weten. Valverdes Tour eindigde na een paar kilometer, tegen een dranghek in Düsseldorf. Maar de manier waarop hij in de tijdrit de bochten aansneed, deed niet veel goeds vermoeden voor Quintana. Valverde reed bepaald niet met de handrem erop, hij spaarde zijn ledematen niet voor iemand anders. Zijn kop stond op standje volle bak, zoals altijd. Het parcours was zo glad als de laatste binnenbocht in Thialf en Valverde dacht dat hij Hiroyasu Shimizu was. Dat liep niet goed af. Hij viel, en omdat er bij wielrennen in gevaarlijke bochten geen kussens maar dranghekken langs de kant staan (waarom eigenlijk?), brak hij zijn knie.

Het wegvallen van Valverde verandert het verloop van deze Tour, en niet zo’n beetje ook. Als er één ploeg is die – op papier – was opgewassen tegen het robotleger van Sky, dan was het Movistar. Officieel met Quintana als kopman, maar Valverde reed dit hele seizoen al alsof er straalaandrijving in zijn achterste zat. In de Waalse Pijl was hij zoveel beter dan de rest, dat hij ook nog had gewonnen als hij bovenop de Muur van Huy nog even bij de zeeleeuwen was gaan buurten voordat hij zijn sprint inzette. En het parcours van deze Tour paste Valverde als een latex handschoentje. Hij hád Quintana kunnen helpen in zijn strijd tegen Froome, en hij hád ook zomaar de derde hond kunnen zijn die er met het been vandoor ging.

Het paradoxale is dat Quintana in Düsseldorf zijn belangrijkste helper en zijn grootste concurrent in één klap verloor. Hij is nu de enige kapitein op het schip, maar tegen de oorlogsvloot van Sky kan hij niet op in zijn uppie. Zeker niet met de Giro al in de benen. Quintana is veroordeeld tot nóg een Tour spartelen in de achterzak van Chris Froome.

Voor Valverde zelf betekende de klap in de dranghekken einde Tour en waarschijnlijk ook einde seizoen. Hij mag anderhalve maand niet fietsen (en dat is nogal lastig voor een wielrenner); tegen de tijd dat hij weer in vorm is lurkt de rest van het peloton aan een margarita op een Carabisch eiland. Er wordt zelfs gefluisterd dat het voor Valverde misschien wel einde carrière is.

Maar daar geloof ik niks van.

Met één been wint hij de Waalse Pijl ook nog.

