Van Emden: Ik voel me niet fris, maar ben niet kansloos

Het goede gevoel heeft Jos van Emden, twee dagen voor de Tourstart in Düsseldorf, nog niet gevonden. De Schiedammer weet dat hij door LottoNL-Jumbo is meegenomen om zaterdag in de openingstijdrit een gooi te doen naar het geel.

,,Maar het gaat de laatste weken niet zo dat ik nu overloop van het zelfvertrouwen'', zegt hij vandaag wanneer de pers de ploeg mag bezoeken in hotel Melia.

Daarmee wil Van Emden, een kleine vijf weken geleden winnaar van de afsluitende tijdrit in de Giro, niet zeggen dat hij kansloos is. ,,14 kilometer is een mooie afstand. Het zou heel goed kunnen dat het wel lukt, maar ik weet wel dat ik de afgelopen weken een beetje verkeerd heb aangepakt.'' In de week na de Giro hoorde Van Emden dat hij ook de Tour zou rijden. ,,Ik ben daarop meteen weer gaan trainen, terwijl ik had moeten rusten.'' Op het NK tijdrijden, waar hij vorige week op het podium hoorde te eindigen, werd hij vierde. ,,Ik voel mij dus niet fris.''

Een jaar geleden, toen de Giro in Apeldoorn met een tijdrit van start ging, waren vele ogen gericht op Van Emden. Die vond dat toen maar vreemd, ook al was hij het jaar ervoor al vijfde geworden in de tijdrit waarmee de Tour in Utrecht was begonnen. ,,Maar dat is nog iets anders dan een grote tijdrit winnen. Ik vond dat ik nog niets bewezen had, was daar ook 15 seconden langzamer dan de winnaar. Nu begrijp ik dat er meer wordt verwacht.''