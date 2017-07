Vluchter Van Baarle: Rit in principe te zwaar voor mij

Hoe Michael Matthews iedereen uit het wiel sprintte

15 juli Bekijk hier de samenvatting van de 14de Touretappe. Michael Matthews was in de aankomst heuvelop veruit de sterkste. Chris Froome heroverde de gele trui, en Nederlander Maurits Lammertink waagde een knappe uitvalspoging in de slotfase.