Waaiers: alleen leuk op de bank

Je voelt het al kilometers van tevoren. Het is als een lawine die van boven komt aanrollen. Steeds harder, steeds sneller. De vlaggen staan strak, de wind hapt in je wielen. Er is geen ontsnappen aan. Jij weet het, de renners om je heen weten het.



Het wordt straks oorlog.



Je ploegleider godverdegodvert in je oortje dat je naar voren moet. Dat weet je zelf ook wel. Het probleem is dat iedereen het weet. De zenuwen en de scheldwoorden vliegen om je heen. Er wordt gevochten om elke centimeter asfalt. Sprinters, klassementsrenners, waterdragers en pelotonvulling: iedereen wil naar voren.



Je krijgt een beuk van de renner links van je, vlak achter je hoor je het geluid van krakende spaken en brekende dromen. Er schiet een gedachte door je hoofd – mooi, weer een paar minder – waar je niet trots op bent. Je wurmt je naar voren, met je ellebogen naar buiten. Je duikt in een gat dat er eigenlijk niet is, je rijdt bijna de geletruidrager van zijn fiets. Heel, heel even rij je vooraan – maar langer dan een paar seconden duurt het niet. Ze golven over je heen van alle kanten. Het is als een emmer vol palingen die allemaal proberen boven te komen.



Het tempo gaat omhoog. Het is nu bijna een massasprint. Je probeert op te schuiven, maar dat lukt niet. Daar, een paar honderd meter verderop, is de bocht. Dé Bocht. Daar moet je vooraan zitten. Maar je zit niet vooraan.