Waarom we een doldrieste aanval van Contador mogen verwachten

Contador verloor gisteren in de wind iets meer dan anderhalve minuut en staat nu elfde, op ruime achterstand van de mannen die strijden om het geel. Hij heeft niet de vorm om deze Tour te winnen. Door een serie valpartijen eerder deze ronde, maar ook lijken de jaren te tellen. Contador is 34 jaar, zijn laatste zege was het klassement in de Ronde van Burgos vorig jaar. Na zijn rentree in 2012 (na een dopingschorsing) hebben zijn befaamde aanvallen, dansend op de pedalen, aan kracht ingeboet. Een pijnlijke statistiek waar hij sindsdien nooit vanaf kwam: sinds 2012 wist Contador buiten Frankrijk geen meerdaagse wedstrijd meer te winnen waar ook Froome aan de start verscheen.



Contador zal vandaag en morgen, in de hoop op een mooi afscheid in de grootste wielerronde ter wereld, koersen met zijn hart en wellicht met oogkleppen op. Van alle kopmannen koerst niemand zo onberekenend als Contador. De lange aanval naar Foix, waar hij uiteindelijk derde werd, was bijzonder, maar voor hem niet ongewoon. In de Tour van 2011 was hij al kansloos voor de zege, toen hij in de 19de etappe aan de voet van de Télégraphe demarreerde. Hij won er niets tastbaars mee, maar het was tot aan de top van de Alpe d’Huez de hele dag oorlog tussen de klassementsmannen.