Wat krijgen de heren renners nog voor de wielen?

De 104de editie van de Tour de France is aanbeland in de laatste week. Het slotstuk kent met name twee loodzware dagen in de Alpen en een beslissende tijdrit in Marseille.

Door Thomas Sijtsma

Het antwoord op de vraag boven dit artikel is simpel: 875 kilometer. Maar over lange, rechte, vlakke wegen is dit niet. Van die kilometers lopen 80 omhoog en 87 naar beneden. Een kort overzicht van dag tot dag.

Dinsdag 18 juli, 165 kilometer

Volgens Bauke Mollema gaan de vluchters een kansloze missie tegemoet. De twee klimmetjes, respectievelijk van derde en vierde categorie, gaan in zijn ogen niet het verschil maken en komen bovendien te vroeg in de rit. Sprintersequipes moeten in ieder geval alle zeilen bijzetten om de laatste vijftig kilometers baldadige eenlingen in de kraag te vatten.

Woensdag 19 juli, 183 kilometer

Dit is zo’n dag waarop je de baas vertelt dat je rond twee uur een afspraak bij de tandarts hebt of dat de kat van jouw buurmeisje is overleden en je echt niet verder kunt werken. De mythische Galibrier is de laatste beklimming van de dag en de top ligt 28 kilometer voor de finish. Daarvoor zijn ook Col d’Ornon (2de cat.), Croix de Fer (Buitencat.) en Télegraphe (1ste cat.). Klassementsrenners kunnen zich niet verstoppen en voor de aanvallers is dit dé kans van de slotweek.

Donderdag 20 juli, 179,5 kilometer

Wie wordt de eerste winnaar op de Izoard? Nog nooit finishte een etappe in de Tour de France op de Alpenreus. Welke renner dit donderdag presteert, gaat dus met gouden letters opgeschreven worden in de geschiedenisboeken van het wielrennen. Wie niet kan vertrouwen op zijn tijdrit, bijna iedereen op Rigoberto Uran en Chris Froome na, is vandaag bijna verplicht nog ruimte in het klassement voor zichzelf te creëren. Romain Bardet, kondigde vandaag al een spervuur van aanvallen aan, en Fabio Aru kun je hier verwachten.

Volledig scherm Van rechts naar links: Fabio Aru, Rigoberto Urán, Chris Froome en Romain Bardet. © AP

Vrijdag 21 juli, 222,5 km

Wanneer de sprinters op vrijdag na een tiental kilometer even over hun schouder kijken, gaat door hun lijf een golf van opluchting. De Alpen verdwijnen langzaam naar de achtergrond en als de benen nog functioneren, kan tweemaal gesprint worden voor ritwinst in de laatste drie dagen. Overleven is tot vrijdag het credo. Met drie bergjes van de derde categorie hoeft niemand zich bij voorbaat echt zorgen te maken.

Zaterdag 22 juli, 22,5 km

Een rustdag voor iedereen die geen belang meer heeft bij het klassement of voor wie het tijdrijden niet tot kunst heeft verheven. De algemene gedachte is dat de Tour pas hier in Marseille tijdens de tijdrit wordt beslist. Op driekwart van het parcours moet ruim een kilometer tegen de tien procent worden geklommen.

Zondag 23 juli, 103 km

Eerder deze Tour de France was een rit van honderd kilometer een groot spektakel. Alberto Contador, Mikel Landa, Nairo Quintana en ritwinnaar Warren Barguil dansten als afgestudeerden op het slotfeest over de bergen. Een herhaling van die rit, ondanks de vergelijkbare afstand, gaat niet gebeuren. De parade in Parijs wordt afgesloten met een sprintfestijn. En dan is er champagne.