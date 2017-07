We zijn verwend nu, geniet ervan

Hoe anders is dat nu. Je zag ze al van verre aankomen, de nieuwe generaties Nederlandse renners. Ja, natuurlijk hebben ze tijd nodig gehad om te groeien, te rijpen en ervaring op te doen. Maar nondeju, ze hebben geleverd. De afgelopen jaren hebben ze afgerekend met alle minderwaardigheidscomplexen die het Nederlandse wielrennen achtervolgden. Niki Terpstra won Parijs-Roubaix, Wout Poels Luik-Bastenaken-Luik. Tom Dumoulin won doodleuk de Giro. In vrijwel elke grote ronde winnen Nederlanders tegenwoordig etappes – en staan ze bij de eerste tien in het klassement.



Het heeft te maken met verschillende factoren. Met de Nederlandse opleidingsploegen, die de afgelopen jaren heel veel talent hebben afgeleverd. Met de invoering van het bloedpaspoort, waardoor jonge renners veel sneller voet aan de grond krijgen in het profpeloton. Met de luxe dat we drie vrij grote Nederlandse profploegen hebben. Maar vooral met de mazzel dat er de afgelopen jaren een paar belachelijk goede generaties zijn doorgebroken met renners die zijn gaan geloven dat ze de grootste koersen ter wereld kunnen winnen.



De droogte is achter de rug, het regent nu overwinningen. Maar laten we alsjeblieft niet doen alsof het normaal is, en alsof het in de komende jaren vanzelf zal gaan. Want winnen gaat niet vanzelf, zeker niet in het wielrennen.



Ik denk dat we als Nederlandse wielerfans moeten beseffen dat we op dit moment een stelletje verwende nesten zijn. We zijn met onze snuit in een berg boter gevallen, waarmee we voorlopig nog wel even mee vooruit kunnen. Naar welke koers we ook kijken: er doen overal Nederlandse renners mee op de eerste rij.



Vergeet vooral niet om ervan te genieten.