Weet Fabio Aru zich te herpakken?

Door Thomas Sijtsma

Was hij ziek? Onoplettend misschien? Een dag met slechte benen? Of waren zijn teamgenoten te matig? Na de finish in Rodez gisteren was er volop discussie over de oorzaak het tijdverlies van Fabio Aru. De Italiaan werd uit het geel gereden door Chris Froome en staat nu achttien seconden achterstand.

,,Ik heb een slag verloren, maar niet de oorlog’’, sprak Aru (27) strijdvaardig bij de teambus in Rodez. ,,Tussen mij en Froome zit maar een klein gat, de Tour is nog helemaal open.''

Teamgenoot Michael Valgren verklaarde kort daarvoor dat zijn kopman niet sterk genoeg was om in zijn wiel te blijven. Aru sprak dat tegen. Het was een stommiteit. Hij was gewoon onoplettend geweest en moest dat bekopen met tijdverlies. ,,Mij gebeurde het vandaag, morgen gebeurt het een ander.''

Volledig scherm Chris Froome. © Getty Images Dat kan zeker een klassementsrenner overkomen, want de rit is ploerterig. Vanuit de start gaat het rap omhoog naar een klim van de eerste categorie. Na een plateau wordt weer ruim drie kilometer gedwongen waarna het ruim honderd kilometer op en af gaat. De finale bestaat wederom uit twee cols: een van de eerste categorie en een van de vierde. De streep ligt na een snel afdalend stuk.

Met het geel weer om de schouders van Froome gaat Sky de rit controleren. Met de eerste zes klassementsrenners binnen anderhalve minuut heeft de Tourorganisatie in de laatste week precies wat het wil: spanning aan de top. Of zoals Aru zegt: ,,De Tour is nog helemaal open.’’