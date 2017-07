Wie zijn vandaag de grootste uitdagers van Roglic?

Froome behoort vandaag ook weer tot de favorieten. Net als Tony Martin en Stefan Küng. De Britse geletruidrager zei gisteren in de persconferentie dat hij geen risico’s neemt in de bochten. Want een crash kan hem de eindzege in deze Tour de France kosten, materiaalpech waarschijnlijk niet.



Van de andere twee renners in de top drie van het klassement wordt Rigoberto Uran het meest gevreesd door Froome. De Colombiaan moet 29 seconden goedmaken op de geletruidrager.



In de ogen van Verhoeven hoeft de klassementsleider niet te vrezen voor een nietsontziende Colombiaanse aanval op het geel. ,,Uran is geen favoriet voor de tijdrit. Insiders weten waarom.’’ Verhoeven doelt waarschijnlijk op het materiaal van Cannondale. De ploeg investeert weinig in de tijdrit en het materiaal.