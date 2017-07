'Wij zitten goed als ze spullen gooien'

Clement en haar vier collega's zijn vandaag met twee busjes en twintig bejaarden op pad. De Tour komt niet vaak in de buurt, dergelijke uitjes zijn daarom ongewoon voor de bejaarden die in leeftijd variëren van 84 tot 96 jaar. ,,Nee", zegt Clement. ,,Het is met 31 graden niet te warm." Ze wijst naar de petjes op de hoofden en de tubes zonnebrandcrème op een van de koelboxen aan de zijkant. Naast haar valt een man met het hoofd op zijn schouder in slaap. Waarom ook niet? Hij heeft nog even.



De Tour kijken duurt uren. Tegelijk duurt de Tour kijken slechts veertig seconden. Wie de beste plekken langs het parkoers wil bemachtigen, weet dat hij rond een uur of tien moet plaatsnemen. ,,En dat is niet erg. De Tour is dan wel een wedstrijd, het draait om véél meer dan dat", zegt Sam Bechet vurig, terwijl hij zijn middelvinger, duim en wijsvinger bij elkaar brengt.



Bechet (48) zit rechts van de lint bejaarden, met vier familieleden aan twee plastic picknicktafels. Hij begon zijn verhaal even daarvoor met: ,,Ik praat alleen met mensen als ze een glas wijn drinken." Een minuut later gaat zijn vader onderuit met zijn campingstoel. Zo vader, zo zoon, al roepend staat pa Bechet op: ,,Het was de wijn!"



Een toeschouwer bij de Tour gaat niet kijken voor de veertig seconden, vertelt Bechet. Twee uur voor de koers passeert, komt de karavaan langs, de reclamestoet met gratis spullen. ,,Ook leuk, maar het gaat om meer." De Fransman wijst om zich heen naar de tafel voor hem, met chocoladecake, stokbroden, kaas en wijn.Uiteraard. ,,Het draait hier om de ambiance. Je gaat zitten op de weg, weet niet wie je buren worden, maar na afloop weet je dat wel en was het gezellig."