In Düsseldorf wordt zaterdag het startschot gegeven van de 104de Ronde van Frankrijk. Na 21 etappes zal de Tour traditiegetrouw finishen op de Champs Elysées in Parijs. In deze rubriek tellen we af naar de Tourstart en halen we herinneringen op aan vroeger. Vandaag aflevering 3: Wim en Johnny: pech onderweg.

Door Victor-Jan Vanparijs

De Tour leest als een goed boek: veel onverwachte wendingen en op het einde heeft de butler het niet altijd gedaan. Naast winnaars kent de Tour ook ieder jaar weer verliezers en pechvogels. De bekendste Nederlandse pechvogels zijn Wim Van Est en Johnny Hoogerland, die door pech een goede prestatie konden vergeten. Hun naam zal voor altijd met de Tour verbonden blijven, maar niet op de manier die ze zelf gehoopt hadden.

Het is inmiddels zes jaar geleden. Johhny Hoogerland is bezig aan zijn eerste Tour in het shirt van Vacansoleil. Na acht etappes droeg de Zeeuw de bolletjestrui. Hij probeerde deze te verdedigen en zat dus ook in de negende etappe vooraan met onder meer de Franse chouchou Thomas Voeckler en Juan Antonia Flecha. De Spanjaard werd door een auto van France Télévision geraakt en nam Hoogerland mee in zijn val, die vervolgens in de prikkeldraad werd gekatapulteerd.

Met gescheurde kledij en vol snijwonden vervolgde de onfortuinlijke Hoogerland zijn lijdensweg. Luis Léon Sanchez won de rit, Hoogerland kwam huilend en snikkend binnen op meer dan een kwartier. Mankend en met ingepakte benen nam hij huilend zijn bolletjestrui in ontvangst. Samen met Flecha kreeg hij de prijs van de strijdlust: een schrale troost. In het ziekenhuis bleek dat Hoogerland 33 hechtingen nodig had om de wonden te dichten. De rustdag een dag later was welgekomen. ,,Na de rustdag gaan we gewoon weer fietsen. Een Zeeuw krijg je er niet zo snel onder'', klonk het strijdvaardig.

En zo geschiedde. Hoogerland stapte na de rustdag gewoon weer op de fiets. Zijn volharding en aanvallende rijstijl maakten hem uitzonderlijk populair in Nederland. In de etappe naar Alpe d'Huez scandeerden fans in de 'Nederlandse' bocht 7 uit volle borst ,,Wij willen Johnny zien." Ondanks zijn verwondingen reed Hoogerland de Tour uit.

De Pontiac van Van Est

Zestig jaar eerder speelde zich wellicht een nog beroemdere tragedie af. Eerst veroverde Wim van Est de gele trui in de Pyreneeën. Een unicum. Nooit eerder slaagde een Nederlander er in om de maillot jaune te veroveren. Een dag later was de pret alweer voorbij. Van Est kwam ten val in de afdaling van de Col d'Aubisque en viel maar liefst zeventig meter het ravijn in. Als bij een wonder was Van Est vrijwel ongedeerd, maar zijn Tour was voorbij. Pas in 1992 dook er een filmpje op waarin te zien is dat Van Est met aan elkaar geknoopte fietsbanden naar boven wordt gehesen. De onfortuinlijke renner huilde tranen met tuiten. Niet van de pijn, maar omdat de gele droom voorbij was.

Volledig scherm © Jasper Juinen In 2003, vlak voor zijn dood, werd een gedenkplaat onthuld in de bocht waar Van Est van de weg raakte.