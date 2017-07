Zo kunnen Tourbenen eruit zien na 16 dagen koers

Bardet prijst ploeggenoot Naesen: Je hebt mijn leven gered

18 juli Het had weinig gescheeld of Romain Bardet was in de slotfase van de zestiende etappe van de Tour de France tegen gevoelig tijdsverlies aangelopen. De Fransman leek af te haken op het moment dat het peloton in waaiers werd getrokken, maar dankzij Oliver Naesen kon hij net op tijd het gat dichten naar de voorste groep.