350 stekken en 120 hennepplanten geruimd van Udense zolder

'Complete' huisinventaris gedumpt achter flat in Uden, BOA zoekt lomperik

24 juli UDEN – In Uden is maandagochtend een opmerkelijke vondst gedaan. Achter een flatgebouw tussen de Julianastraat en de Nieuwe Markt in Uden is volgens een opsporingsambtenaar een ‘complete’ huisinventaris gedumpt.