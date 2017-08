Alsnog schadevergoeding voor Udense fietser die met kerst werd mishandeld

Udense boa's vanaf september aan het werk in Boekel

25 augustus BOEKEL - Boekel huurt komend jaar voor acht uur per week bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) uit Uden in. Tot nu toe heeft Boekel zelf twee boa's in deeltijd. Een van de twee gaat stoppen, de ander is inmiddels 66 maar gaat nog een jaar door.