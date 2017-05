Autistische Martijn (24) uit Uden niet in Rusland, maar in Bangkok

VIDEO: Engelse luchtacrobate gaat op grote hoogte dansen op vliegtuig tijdens Volkel in de Wolken

3 mei VOLKEL - Het duurt nog een paar weken voordat Volkel in de Wolken begint, maar we krijgen vast een video-voorproefje van een van de hoogtepunten van het evenement op 28 mei. Dan zal de Engelse luchtacrobate Danielle Del Buono (28) hoog in de lucht dansen op een vliegtuig.