Auto brandt uit in Volkel: bewoners gewond bij naar buiten duwen

Herbestemming kerk Volkel is lastig traject

4 april VOLKEL - Het zoeken naar een mogelijk nieuwe bestemming voor de kerk in Volkel is een lastig traject, maar er zijn mogelijkheden genoeg. Dat zei Jasper van Deurzen dinsdagavond tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad Volkel waar hij een algemeen verhaal hield over de toekomst van kerken in Nederland.