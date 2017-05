Auto over de kop bij afslag Uden-Volkel; vrouw naar het ziekenhuis gebracht

Re­va­li­da­tie-af­de­ling Watersteeg Veghel naar zorghotel Udens Duyn

26 mei UDEN/VEGHEL - Naast de revalidatie in dagbehandeling van de Tolbrug krijgt zorg- en herstelhotel Udens Duyn in juli de gehele revalidatieafdeling uit De Watersteeg in Veghel binnen zijn muren.