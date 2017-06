Auto slaat over de kop bij Uden; moeder en twee kindjes naar ziekenhuis

27 dure waterkratten in Uden voor de bui die ooit komt, maar dan wel op eigen kosten

7:10 UDEN - Hou de regendruppel vast waar-ie valt. Steeds meer gemeenten maken daar serieus werk van. Alleen is de ene gemeente veel strenger dan de andere. Uden en Boekel bijvoorbeeld vinden dat bij nieuwbouw of verbouwingen inwoners 60 mm per vierkante meter bebouwd oppervlak moeten kunnen bergen. Oftewel 60 liter water in een uur. Een bui die niet zo heel vaak voorkomt.