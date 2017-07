Beter Bed in Uden blijft profiteren van kooplust: totale opbrengst bijna 100 miljoen

Eindhovense teler 'brein achter hennepkwekerij in Uden'

13 juli DEN BOSCH - Uden heeft geboft. Toen de politie eind 2014 binnenviel in een pand aan het Piusplein zat er inderdaad een hennepkwekerij. Alhoewel? Er had flink brand gewoed; alles zat onder het blusschuim. Volgens het OM is het brein erachter een Eindhovenaar bij wie thuis de zolder ook groen zag van de hennep.