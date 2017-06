Boze boeren leveren in Uden stalsleutels in bij lokale politici

Gerlof gaf Mia het eerste kusje in november

25 juni UDEN - De Friese Gerlof de Vrij (89) groeide op in Harlingen, maar belandde in Brabant toen hij in militaire dienst ging. Daar ontmoette hij zijn vrouw Mia de Vrij-van Oort (88), met wie hij zaterdag 65 jaar getrouwd was.