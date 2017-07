Curatoren jagen op geld Roger Lips en winnen slag om mysterieuze ING-rekening

UDEN - De curatoren die jagen op het geld van de Udense vastgoedmagnaat Roger Lips krijgen toegang tot informatie over een Nederlandse ING-rekening die vermoedelijk is misbruikt om vermogen te verbergen. De rechter in Den Bosch gaf curator Ruud Dekker donderdag toestemming om bankafschriften bij ING op te vragen.

De rekening werd geopend door een zwager van de echtgenote van Roger Lips, maar het vermoeden bestaat dat de 49-jarige rekeninghouder uit Drunen slechts een stroman is geweest.

Grote bedragen

De FIOD ontdekte dat er in 2014 grote bedragen op de rekening werden gestort door de echtgenote van Lips, Astrid van Sluisveld. In totaal kwam er ten minste 680.000 euro op de rekening terecht.

Volgens curator Ruud Dekker gaat het hoogstwaarschijnlijk om geld uit het failliet verklaarde concern van Lips. Dekker oordeelt dat het familielid op een misselijkmakende wijze zwaar onder druk is gezet om mee te werken aan pogingen van Lips en zijn echtgenote om schuldeisers te benadelen. ,,Hij is een spreekpop van Lips en Van Sluisveld.''

Kort geding

De curator spande een kort geding aan tegen de Drunenaar om de bankafschriften te krijgen. Dekker wil controleren of er nog meer geld op de rekening is gestort en of de rekening ook na 2014 nog is gebruikt. De rekeninghouder wilde niet meewerken vanwege zijn privacy. Bovendien vreest hij nog dieper in de slangenkuil met strijdende partijen te worden getrokken.

De rechter wees het verzoek van de curator donderdag toe op basis van een verklaring die de rekeninghouder onder ede had afgelegd. De zwager van de echtgenote van Lips vertelde in dat verhoor dat hij zijn schoonzusje wilde helpen en dat hij geen bankpas of toegangscodes had. Ook de afschriften kreeg hij niet.

Bijgedraaide verklaring

De latere en volledig bijgedraaide verklaring van de Drunenaar dat hij het geld van zijn schoonzus had ontvangen als lening voor de koop van een huis, gelooft de rechter totaal niet. ,,Dat lijkt voorlopig op een kletsverhaal'', zei hij.