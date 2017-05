Dief babbelt zich een weg naar binnen bij Udense van 83 en steelt meer dan 2.500 euro

UPDATE Burgemeester sluit alsnog woning horecabaas aan Wislaan Uden

17 mei UDEN - De woning van een horecaondernemer en zijn gezin aan de Wislaan in Uden gaat met ingang van woensdag voor drie maanden op slot omdat er in 2016 een hennepkwekerij is aangetroffen. Dat heeft burgemeester Hellegers besloten in het kader van de Opiumwet. Eerder vocht de horecaondernemer de sluiting succesvol aan, maar vorige week verloor hij zijn rechtszaak.