Dronken chauffeur die aanrijding veroorzaakte krijgt taakstraf en rijverbod

VIDEO 'Aha, daar hebben we een kroeskarpertje!'

8 augustus HEESWIJK-DINTHER - Vooral veel klein spul. En één grote joekel. Dat was de vangst gisteren tijdens een meting van de visstand op twee plekken in de Aa bij Heeswijk-Dinther en Berlicum. Waterschap Aa en Maas laat om de zes jaar onderzoek doen naar die visstand. De uitkomst vertelt veel over de waterkwaliteit.