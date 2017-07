'Dwaze' dronken bestuurder is rijbewijs kwijt na klap tegen boom

Man opgepakt na klap tegen boom; 'Hij reed als een dwaas'

16 juli ZEELAND - Op de Schaijkseweg in Zeeland is zondagavond een auto met volle vaart op een een boom geklapt. Het zwaarbeschadigde voertuig belandde vervolgens op een erf. Er raakte niemand gewond, maar de bestuurder is opgepakt. Hij had volgens de politie gedronken.