Eerst doodgeschoten meeuwen in dierenpark Volkel en nu groenvleugelara’s gestolen: ‘Ik word er moedeloos van’

VOLKEL - ,,Ze moeten ons wel hebben”, zegt parkmanager Eeg Manders van dierenpark Zie-ZOO. Nadat er in februari tien meeuwen werden doodgeschoten in het dierenpark zijn er vrijdagnacht twee groenvleugelara’s gestolen.

Het dierenpark deed zaterdagochtend de ontdekking. ,,We hebben gisteren alles afgesloten en vanochtend zagen we dat het nachthok opengebroken was. Er lag alleen een hoop veren op de grond”, vertelt Manders.

'Dit is toch niet meer normaal'

Het dierenpark is van slag. Volgens Manders willen bezoekers de dieren in alle vrijheid zien. ,,Ik word er moedeloos van. We moeten de dieren onderhand in een kluis zetten. En dan nóg breken ze alles open. Dit is toch niet meer normaal. Ik weet niet meer wat ik daar tegen moet doen.”

Er is een mogelijke kans dat de gestolen groenvleugelara’s verkocht worden. ,,De papegaaien brengen geld op. Voor deze twee papegaaien kan al gauw tussen de 3.500 en 4.000 euro gevraagd worden.”

Dupe

Dierenpark Zie-ZOO is voor de tweede keer dit jaar gedupeerd. In februari werden tien meeuwen doorgeschoten. Manders: ,,Ik weet niet meer wat ik daar tegen moet doen. Ik heb er echt verdriet van.” Het dierenpark denkt niet dat er een verband is tussen de twee incidenten. Wel is er meteen aangifte gedaan.