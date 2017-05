Eerste generatie keert voor reünie terug naar Udense Pul

,,Het was de tijd van lang haar en baarden. Van protest van de jeugd tegen de gevestigde orde. Van vrijdagmiddag tot zondag 's avonds waren we in de Pul," zegt Van der Linden. ,,We willen die sfeer nog eens terug laten komen."



De DOB-band is bekend bij Udens volk en treedt meestal op in kleine zaaltjes. Daar hangt altijd een 'reüniesfeertje' want vaak komen er oude vrienden en bekenden uit de jaren zestig en zeventig op af. Van den Boogaart: ,,Dat bracht ons op het idee om dan ook zelf maar eens een echte reünie te houden voor de 'Pullers' van het begin in 1968 tot ongeveer 1975."